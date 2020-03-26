Жительница Екатеринбурга ростом 109 сантиметров вошла в Книгу рекордов России как самая маленькая мама

Источник материала: ОНТ

Валерия Кожемяко из Екатеринбурга вошла в Книгу рекордов России как самая маленькая мама. Рост женщины составляет 109 сантиметров. Об этом говорится на сайте Книги рекордов России.

Женщина недавно обнаружила, что является самой маленькой по росту мамой в стране. Узнав об этом, она подала заявку в Книгу рекордов России. Это достижение признано официально.

Валерия замужем и воспитывает двухлетнюю дочь Евангелину. Девочка родилась в сентябре 2017 года. Многие называют это героизмом, однако Валерия не видит здесь ничего необычного. Она признается, что рекорд очень порадовал ее родителей, которые теперь особенно гордятся своей дочерью. Своим примером и удивительной историей женщина хочет показать людям, что всё возможно.





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