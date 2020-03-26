ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Жительница Екатеринбурга ростом 109 сантиметров вошла в Книгу рекордов России как самая маленькая мама

26.03.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Жительница Екатеринбурга ростом 109 сантиметров вошла в Книгу рекордов России как самая маленькая мама

Валерия Кожемяко из Екатеринбурга вошла в Книгу рекордов России как самая маленькая мама. Рост женщины составляет 109 сантиметров. Об этом говорится на сайте Книги рекордов России.

Женщина недавно обнаружила, что является самой маленькой по росту мамой в стране. Узнав об этом, она подала заявку в Книгу рекордов России. Это достижение признано официально.

Валерия замужем и воспитывает двухлетнюю дочь Евангелину. Девочка родилась в сентябре 2017 года. Многие называют это героизмом,  однако Валерия не видит здесь ничего необычного. Она признается, что рекорд очень порадовал ее родителей, которые теперь особенно гордятся своей дочерью. Своим примером и удивительной историей женщина хочет показать людям, что всё возможно.


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Валерия Кожемяко из Екатеринбурга вошла в Книгу рекордов России как самая маленькая мама. Рост женщины составляет 109 сантиметров. Об этом говорится на сайте Книги...
 
Новости дня
Новости разные
 
Руководитель дизайн-центра «Камволя»: у нас есть возможность опробовать ткани, почувствовать их качество
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика