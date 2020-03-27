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Мой МТС : управление услугами связи без визита в офис и звонка в call-центр
Источник материала: Myfin
С помощью приложения можно менять тарифные планы, подключать и отключать услуги и сервисы, следить за балансом, контролировать трафик на SIM-картах, установленных в модемах и других устройствах. Интернет-трафик в приложении «Мой МТС» не тарифицируется.
В приложении хранится подробная информация обо всех списаниях со счета за последние 5 суток. Данные можно посмотреть, пройдя по пути «Меню — Финансы — Последние списания».
Даже при блокировке номера в «Мой МТС» можно проверить баланс и остатки трафика, зарегистрировать обещанный платеж. Эти же операции можно совершать с номерами родных и близких: приложение позволяет подключать дополнительные номера и полноценно ими управлять. Чтобы баланс и оставшийся мобильный трафик всегда были перед глазами, можно установить виджет на экране смартфона.
Также «Мой МТС» позволяет быстро делиться деньгами со счета с друзьями, близкими или просто пополнять баланс другого номера: достаточно перейти через меню в раздел «Финансы», а потом выбрать «Поделиться балансом».
В приложении предусмотрен быстрый поиск по новостям, акциям, тарифам и услугам. Просто введите ключевое слово в поисковой строке в меню приложения – например, название услуги – и тут же появятся все новости и акции, связанные с ней.
Приложение доступно как пользователям OC Android, так и OC iOS.
Подробнее о приложении «Мой МТС» здесь.
*Партнерский материал. УНП 800013732, СООО «Мобильные ТелеСистемы»
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