БЖД в I квартале увеличила внутренние грузоперевозки на 7,5%

Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусская железная дорога за январь-март 2020 года перевезла внутри страны 8 млн т грузов, что на 7,5% выше аналогичного периода 2019 года, сообщили в пресс-центре БЖД.





Белорусская железная дорога также обеспечила положительную динамику роста объемов грузоперевозок в марте по сравнению с февралем 2020 года. В марте было перевезено 3 млн т грузов (прирост составил 16% к показателям февраля). Внутри страны перевозились строительные и лесные грузы, удобрения, цемент, промышленное сырье, зерно, торф, жмыхи, сахар, соль, продовольственные и промышленные товары.

По сравнению с февралем на 6% увеличены транзитные перевозки грузов. Рост их объемов достигнут по таким позициям, как нефтепродукты, руда, зерно, металлы, химикаты, сода.





Вывоз белорусских грузов возрос на 5%. Предприятия увеличили экспортные поставки химических и минеральных удобрений, строительных грузов, металлов, цемента, сахара, автомобилей и сельскохозяйственных машин.