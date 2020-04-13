«Прямые телефонные линии» в сельисполкомах 11 апреля 2020 года (с 9.00 до 12.00)

Боровицкий БАБИЦКИЙ
Юрий Аркадьевич и.о. председателя (8033) 386-92-46
Добоснянский ЩУР
Галина Филипповна председатель (8029) 298-56-74
Любоничский МЕЛЕХ
Светлана Владимировна управляющий делами (8029) 159-75-48
Мышковичский КАМИНСКАЯ
Жанна Алексеевна председатель (8029) 584-63-55
Павловичский МАРКАШАНСКАЯ
Татьяна Анатольевна управляющий делами (8029) 389-84-63
Скриплицкий РИШКЕВИЧ
Жанна Михайловна председатель (8029) 584-15-71
Стайковский ШАБОЛДА
Елена Петровна управляющий делами (8033) 374-77-49