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В Дубровенском районе браконьер отстрелил себе палец, убегая от инспекторов

13.04.2020 17:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Дубровенском районе браконьер отстрелил себе палец, убегая от инспекторов

Двух браконьеров, подстреливших трех косуль, задержали в Дубровенском районе. Информацию об этом опубликовали на сайте Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси.

Жители Дубровенского района нелегально охотились у деревни Копти на косуль. Поздно вечером мужчины разъезжали на машине по полю, когда их и заметил директор местного охотхозяйства. Услышав выстрелы, очевидец немедленно сообщил о браконьерах в Оршанскую инспекцию охраны животного и растительного мира и попробовал задержать нарушителей.

Браконьеры попытались скрытаться на авто, однако на дороге их перехватили правоохранители. Мужчины бросились бежать, оставив машину с тремя косулями в багажнике. 
Фото: Госинспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси

Стоит отметить, что в данный период охота на косуль запрещена.

Через 40 минут мужчины сдались рейдовой группе с повинной. Как затем выяснилось, у одного из охотников было нелегальное ружье, от которого он попытался избавиться во время погони. Однако оружие было заряжено и взведено, и мужчина случайно отстрелил себе фалангу пальца. Пострадавшего доставили в больницу, а затем обоих заключили под стражу.


Фото: Госинспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси 

За нелегальную охоту браконьерам грозит штраф в Br9,7 тыc. Также при осмотре жилищ у одного из мужчин были найдены запрещенные орудия для ловли рыбы – две сети и бредень.

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Двух браконьеров, подстреливших трех косуль, задержали в Дубровенском районе. Информацию об этом опубликовали на сайте Госинспекции охраны животного и...
 
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