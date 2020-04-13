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В Жабинке пока ещё в диковинку меры социального дистанцирования. Но их соблюдают
13.04.2020 18:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В связи с короновирусом Жабинковская Белпочта сменила график работы. Но не в пользу клиентов.
Сегодня, в понедельник, отправился на почту по своим делам. Около 9.30 удивился большому количеству граждан как на улице, так и у входа в почтовое отделение. После ожидания заглянул во внутрь и увидел: почти полсотни клиентов столпились в небольшом помещении, выстроившись в несколько очередей.
Одно окошко для обслуживания клиентов закрыто. Извещение о правилах поведения возле пустующего окошка.
На полу нанесена разметка, однако дистанцию соблюдают единицы. На вопрос кассиру об обслуживающем персонале слышу внятный ответ: не хватает работников.
Заместитель начальника почты рассказала о своеобразном графике обслуживания клиентов в ближайшем будущем.
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В связи с короновирусом Жабинковская Белпочта сменила график работы. Но не в пользу клиентов. Сегодня, в понедельник, отправился на почту по своим делам. Около...
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