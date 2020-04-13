ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Жабинке пока ещё в диковинку меры социального дистанцирования. Но их соблюдают

13.04.2020 18:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В связи с короновирусом Жабинковская Белпочта сменила график работы. Но не в пользу клиентов.

В Жабинке пока ещё в диковинку меры социального дистанцирования. Но их соблюдают

Сегодня, в понедельник, отправился на почту по своим делам. Около 9.30 удивился большому количеству граждан как на улице, так и у входа в почтовое отделение. После ожидания заглянул во внутрь и увидел: почти полсотни клиентов столпились в небольшом помещении, выстроившись в несколько очередей.

В Жабинке пока ещё в диковинку меры социального дистанцирования. Но их соблюдают

Одно окошко для обслуживания клиентов закрыто. Извещение о правилах поведения возле пустующего окошка.

В Жабинке пока ещё в диковинку меры социального дистанцирования. Но их соблюдают

На полу нанесена разметка, однако дистанцию соблюдают единицы. На вопрос кассиру об обслуживающем персонале слышу внятный ответ: не хватает работников.

В Жабинке пока ещё в диковинку меры социального дистанцирования. Но их соблюдают

Заместитель начальника почты рассказала о своеобразном графике обслуживания клиентов в ближайшем будущем.

В Жабинке пока ещё в диковинку меры социального дистанцирования. Но их соблюдают

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В связи с короновирусом Жабинковская Белпочта сменила график работы. Но не в пользу клиентов. Сегодня, в понедельник, отправился на почту по своим делам. Около...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мойте руки правильно! Пользователи сетей по всему миру присоединяются к флешмобу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика