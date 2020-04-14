Страны Запада смягчают ограничительные меры, введенные из-за пандемии

Источник материала: ОНТ

Первые шаги по возвращению к нормальной жизни. Некоторые страны смягчают ограничительные меры, введенные из-за пандемии.

В Италии к шестой неделе карантина открывают магазины с канцелярскими принадлежностями и товарами для новорождённых. В Австрии разрешено открыться небольшим магазинам площадью до 400 квадратных метров и торговым предприятиям, где продаются стройматериалы и инвентарь для сада. Тем временем, власти Норвегии намерены уже на следующей неделе открыть детские сады, а затем и школы для младших классов. А вот США рассматривают возможность отменить санитарные ограничений с 1-го мая.

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