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Страны Запада смягчают ограничительные меры, введенные из-за пандемии

14.04.2020 11:20 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Страны Запада смягчают ограничительные меры, введенные из-за пандемии

Первые шаги по возвращению к нормальной жизни. Некоторые страны смягчают ограничительные меры, введенные из-за пандемии. 

В Италии к шестой неделе карантина открывают магазины с канцелярскими принадлежностями и товарами для новорождённых. В Австрии разрешено открыться небольшим магазинам площадью до 400 квадратных метров и торговым предприятиям, где продаются стройматериалы и инвентарь для сада. Тем временем, власти Норвегии намерены уже на следующей неделе открыть детские сады, а затем и школы для младших классов. А вот США рассматривают возможность отменить санитарные ограничений с 1-го мая. 

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Первые шаги по возвращению к нормальной жизни. Некоторые страны смягчают ограничительные меры, введенные из-за пандемии.  В Италии к шестой неделе карантина...
 
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