Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает страны Евразийского экономического союза к сплоченности в условиях пандемии. Об этом он заявил сегодня на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета, которая состоялась в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы все серьезно отнеслись к проблеме, которая складывается в результате объявленной ВОЗ пандемии. Каждая страна вырабатывает свои решения, формы реагирования. Но вместе мы можем сделать больше», — подчеркнул белорусский лидер.