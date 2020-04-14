Температурные рекорды побиты в нескольких белорусских городах

Источник материала: ОНТ

Температурные рекорды побиты 13 апреля сразу в нескольких городах Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Так, в Могилеве накануне столбики термометров показали +21,2°C. Здесь побит рекорд 2016-го, когда была зафиксирована температура +20°C.

Обновились рекорды в Бобруйске (+21,4°C), прежний максимум зафиксирован в 1972 году (+21°C), в Кличеве (+21,4°C) здесь в 2016-м столбики термометров поднимались до +20,5°C. В Славгороде также установлен новый максимум (+20,6°C). Здесь побит рекорд 2016-го, когда было +20,3°C.

Рекорд 1989 года побит на метеостанции «Полесская». Накануне синоптики зафиксировали здесь температуру воздуха +23,4°C, в 1989-м было +21,9°C.

Рекорды 1989 года обновились в Ганцевичах (+22,5°C против +21,2°C), в Октябре (+22,4°C против +21,1°C) и Орше (+19,5 против +18,2°C).

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