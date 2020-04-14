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До 5 тысяч литров в сутки. Производство антисептиков наладили в Ивановском районе на спиртзаводе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Особое внимание в стране сейчас дезинфицирующим средствам. Так, одно из новых производств антисептиков наладили в небольшой деревне Бровницы Ивановского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ускоренная система лицензирования, подбор рецептуры, установка оборудования – производство по выпуску жидкости на местном спиртзаводе запустили в рекордные сроки – меньше, чем за неделю.
В основе антисептика – этиловый спирт собственного изготовления. За составом следят в лаборатории. В сутки производят и разливают до 5 тысяч литров.
Николай Симончик, директор Бродницкого спиртзавода:
Объемов производимых здесь антисептиков хватает, чтобы закрыть потребность всей Брестской области. Однако мощности при необходимости можно будет и увеличить – как минимум вдвое.
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Новости Беларуси. Особое внимание в стране сейчас дезинфицирующим средствам. Так, одно из новых производств антисептиков наладили в небольшой деревне Бровницы...
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