ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

До 5 тысяч литров в сутки. Производство антисептиков наладили в Ивановском районе на спиртзаводе

14.04.2020 11:30 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Особое внимание в стране сейчас дезинфицирующим средствам. Так, одно из новых производств антисептиков наладили в небольшой деревне Бровницы Ивановского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До 5 тысяч литров в сутки. Производство антисептиков наладили в Ивановском районе на спиртзаводе

До 5 тысяч литров в сутки. Производство антисептиков наладили в Ивановском районе на спиртзаводе

Ускоренная система лицензирования, подбор рецептуры, установка оборудования – производство по выпуску жидкости на местном спиртзаводе запустили в рекордные сроки – меньше, чем за неделю.

Антисептики стал выпускать Любанский крахмальный завод, а маски начали шить в Заславле на трикотажном предприятии

В основе антисептика – этиловый спирт собственного изготовления. За составом следят в лаборатории. В сутки производят и разливают до 5 тысяч литров.

До 5 тысяч литров в сутки. Производство антисептиков наладили в Ивановском районе на спиртзаводе

Николай Симончик, директор Бродницкого спиртзавода:
В настоящий момент стоит первоочередная задача – это снять напряженность в связи с дефицитом данного продукта. Поэтому в первую очередь мы будем обеспечивать Брестскую область. Ну и в целом дальше рассматриваются вопросы об увеличении мощностей и сбыте данной продукции по всей территории Республики Беларусь. Рассматривается также вопрос о том, чтобы выделить какие-то квоты другим подразделениям, а также крупным предприятиям.

До 5 тысяч литров в сутки. Производство антисептиков наладили в Ивановском районе на спиртзаводе

До 5 тысяч литров в сутки. Производство антисептиков наладили в Ивановском районе на спиртзаводе

Объемов производимых здесь антисептиков хватает, чтобы закрыть потребность всей Брестской области. Однако мощности при необходимости можно будет и увеличить – как минимум вдвое.

До 5 тысяч литров в сутки. Производство антисептиков наладили в Ивановском районе на спиртзаводе

До 5 тысяч литров в сутки. Производство антисептиков наладили в Ивановском районе на спиртзаводе

Люди в материале: Николай Симончик

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Особое внимание в стране сейчас дезинфицирующим средствам. Так, одно из новых производств антисептиков наладили в небольшой деревне Бровницы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Спектакль-концерт Купаловского театра «Вельтмайстар-акардэон» покажут на VOKA
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика