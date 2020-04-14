Беларуский видеоблогер Влад Бумага вошёл в ПВТ

Источник материала: KYKY

Беларуский видеоблогер Влад Бумага, на ютьюб-канал которого подписано больше 17 миллионов человек, создал свою компанию и ушел в ПВТ. Об этом разузнало издание Office Life.

Компания Влада называется «ЧЕТЫРЕАЧЕТЫРЕ», ПВТ ее уже принял – в рамках первого набора резидентов в 2020 году. Сообщается, что компания блогера займется разработкой программного обеспечения для аналитики состояния и динамики зрительского интереса на видеоплатформах.

Помимо «ЧЕТЫРЕАЧЕТЫРЕ», в ПВТ попала еще 81 фирма. Большая часть из них открыта в 2019-2020 годах. В целом география новичков широкая: Беларусь, Великобритания, Италия, Германия, Россия, Сербия, США и Швейцария. Таким образом, общее число резидентов ПВТ достигло 818 компаний, в которых работает более 61 тысячи человек.

Напомним, ПВТ известен своими льготами, которые распространяются на всех его резидентов. Например, резиденты Парка освобождены от налога на прибыль и НДС, а подоходный налог для них – 9%, что в 1,5 ниже, чем у всех остальных. Также они имеют льготный пересчет ФСЗН.

Фото обложки: @a4omg.