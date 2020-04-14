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Лера Кудрявцева рассказала, что потеряла ребёнка

14.04.2020 13:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Российская телеведущая и актриса Лера Кудрявцева во время прямого эфира в Instagram рассказала, что потеряла ребёнка. 

Кудрявцева и Канделаки провели совместный эфир 13 апреля. В ходе разговора речь зашла о дочери Маше. Телеведущая призналась, что после её рождения забеременела ещё раз. 

Лера Кудрявцева рассказала, что потеряла ребёнка
Фото: instagram.com/igor_makarov25 

По словам Кудрявцевой, о беременности она узнала не сразу. Актриса почувствовала боль в спине, пошла к врачу и выяснила, что находится уже на втором месяце. 

Поговорив с супругом, они решили оставить ребёнка, однако выносить малыша телеведущая не смогла. Кудрявцева предположила, что её организм был ослаблен после ЭКО и предыдущей беременности. 

Напомним, в 2013 году Лера Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова. 

В августе 2018 года у пары родилась дочка – здесь подробнее

Люди в материале: Лера Кудрявцева, Тина Канделаки, Игорь Макаров

 
 
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Новости России. Российская телеведущая и актриса Лера Кудрявцева во время прямого эфира в Instagram рассказала, что потеряла ребёнка.  Кудрявцева и Канделаки провели...
 
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