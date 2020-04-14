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В турнирной таблице чемпионата Беларуси по футболу лидируют две команды
Источник материала: ОНТ
В турнирной таблице лидируют две команды — это «Энергетик-БГУ» и «Торпедо- БелАЗ».
Клубы набрали по девять очков после четырех проведенных матчей. Еще у четырех команд на два набранных балла меньше. Это «Слуцк», брестское «Динамо», мозырская «Славия» и «Витебск». Бомбардирскую гонку возглавляет форвард «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, на счету которого три забитых мяча.
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В турнирной таблице лидируют две команды — это «Энергетик-БГУ» и «Торпедо- БелАЗ». Клубы набрали по девять очков после четырех проведенных матчей. Еще у четырех...
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