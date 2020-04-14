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В турнирной таблице чемпионата Беларуси по футболу лидируют две команды

14.04.2020 12:56 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В турнирной таблице чемпионата Беларуси по футболу лидируют две команды

В турнирной таблице лидируют две команды — это «Энергетик-БГУ» и «Торпедо- БелАЗ». 

Клубы набрали по девять очков после четырех проведенных матчей. Еще у четырех команд на два набранных балла меньше. Это «Слуцк», брестское «Динамо», мозырская «Славия» и «Витебск». Бомбардирскую гонку возглавляет форвард «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, на счету которого три забитых мяча. 

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Теги: Витебск
 
 
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В турнирной таблице лидируют две команды — это «Энергетик-БГУ» и «Торпедо- БелАЗ».  Клубы набрали по девять очков после четырех проведенных матчей. Еще у четырех...
 
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