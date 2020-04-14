В турнирной таблице чемпионата Беларуси по футболу лидируют две команды

Источник материала: ОНТ

В турнирной таблице лидируют две команды — это «Энергетик-БГУ» и «Торпедо- БелАЗ».

Клубы набрали по девять очков после четырех проведенных матчей. Еще у четырех команд на два набранных балла меньше. Это «Слуцк», брестское «Динамо», мозырская «Славия» и «Витебск». Бомбардирскую гонку возглавляет форвард «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, на счету которого три забитых мяча.

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