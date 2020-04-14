|
Минздрав назвал число зараженных СОVID-19 по регионам
14.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Минздрав назвал число зараженных
В Брестской области зарегистрировано 73 случая, Витебской — 848, Гомельской — 106, Гродненской — 53, Минске — 1691, Минской области — 359, Могилевской — 151.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минздрав назвал число зараженных СОVID-19 по регионам, сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан во время стрима, передает корреспондент БЕЛТА....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)