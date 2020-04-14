МАРТ: цены на медтовары правительство не контролирует









Напомним, документ обязывает торговын организации не допускать роста цен более чем на 0,5% в месяц.





В этой связи МАРТ сообщает, что цены на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику (медицинские товары) формируются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими ввоз в Беларусь, оптовую и розничную торговлю, в порядке, определенном указом от 11 августа 2005 г. № 366 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику».





В соответствии с частью четвертой статьи 23 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» указы имеют большую юридическую силу по отношению к нормативным правовым актам Совета министров.





разъяснении . «В этой связи формирование цены на медицинский товар в соответствии с положениями указа № 366 от 11 августа 2005 г. осуществляется без учета требований постановления Совета министров № 184 от 30 марта 2020 г., в том числе без согласования с Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров», - говорится в









Как уже сообщалось, в последнее время в связи ажиотажным спросом в аптеках отсутствуют либо появляются с перебоями маски, антисептики и некоторые лекарства, цены на них подскочили в разы в сравнении с тем же товаром пару месяцев назад.