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МАРТ: цены на медтовары правительство не контролирует

14.04.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В связи с поступающими вопросами в части применения постановления Совета министров от 30 марта 2020 г. № 184 «О временных мерах по стабилизации ситуации на потребительском рынке» Министерство антимонопольного регулирования и торговли и Министерство здравоохранения подготовили разъяснение.



Напомним, документ обязывает торговын организации не допускать роста цен более чем на 0,5% в месяц.

В этой связи МАРТ сообщает, что цены на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику (медицинские товары) формируются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими ввоз в Беларусь, оптовую и розничную торговлю, в порядке, определенном указом от 11 августа 2005 г. № 366 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику».

В соответствии с частью четвертой статьи 23 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» указы имеют большую юридическую силу по отношению к нормативным правовым актам Совета министров.

«В этой связи формирование цены на медицинский товар в соответствии с положениями указа № 366 от 11 августа 2005 г. осуществляется без учета требований постановления Совета министров № 184 от 30 марта 2020 г., в том числе без согласования с Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров», - говорится в разъяснении.


Как уже сообщалось, в последнее время в связи ажиотажным спросом в аптеках отсутствуют либо появляются с перебоями маски, антисептики и некоторые лекарства, цены на них подскочили в разы в сравнении с тем же товаром пару месяцев назад.
 
 
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В связи с поступающими вопросами в части применения постановления Совета министров от 30 марта 2020 г. № 184 «О временных мерах по стабилизации ситуации на...
 
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