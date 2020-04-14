|
Продолжение европейского футбольного сезона обсудили в УЕФА
Источник материала: ОНТ
Стала известна позиция УЕФА относительно возобновления футбольного сезона в Европе.
Каждая страна возобновит свой чемпионат как можно раньше. Первой будет Бундеслига – турнир может продолжится в мае, остальные лиги — летом, в основном, в середине июля. Матчи будут проводиться без зрителей. Еврокубки будут доигрываться после чемпионатов, при этом 1/4-я и 1/2-я финала пройдут на нейтральных полях одним матчем. А новый сезон стартует в начале сентября после трехнедельной паузы.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стала известна позиция УЕФА относительно возобновления футбольного сезона в Европе. Каждая страна возобновит свой чемпионат как можно раньше. Первой будет...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)