Продолжение европейского футбольного сезона обсудили в УЕФА

Источник материала: ОНТ

Стала известна позиция УЕФА относительно возобновления футбольного сезона в Европе.

Каждая страна возобновит свой чемпионат как можно раньше. Первой будет Бундеслига – турнир может продолжится в мае, остальные лиги — летом, в основном, в середине июля. Матчи будут проводиться без зрителей. Еврокубки будут доигрываться после чемпионатов, при этом 1/4-я и 1/2-я финала пройдут на нейтральных полях одним матчем. А новый сезон стартует в начале сентября после трехнедельной паузы.

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