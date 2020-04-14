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Продолжение европейского футбольного сезона обсудили в УЕФА

14.04.2020 15:00 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Продолжение европейского футбольного сезона обсудили в УЕФА

Стала известна позиция УЕФА относительно возобновления футбольного сезона в Европе.

Каждая страна возобновит свой чемпионат как можно раньше. Первой будет Бундеслига – турнир может продолжится в мае, остальные лиги — летом, в основном, в середине июля. Матчи будут проводиться без зрителей. Еврокубки будут доигрываться после чемпионатов, при этом 1/4-я и 1/2-я финала пройдут на нейтральных полях одним матчем. А новый сезон стартует в начале сентября после трехнедельной паузы.

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Стала известна позиция УЕФА относительно возобновления футбольного сезона в Европе. Каждая страна возобновит свой чемпионат как можно раньше. Первой будет...
 
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