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14.04.2020 15:06 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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В рамках информирования горожан о профилактике вирусов РК ОО «БРСМ» совместно с волонтерским отрядом «Доброе сердце» распространяет среди населения, в магазинах и предприятиях района информационные листы «ВАЖНО ЗНАТЬ» с подробным описанием действий по защите своего здоровья и телефонами служб, готовых предоставить помощь по доставке продуктов питания на дом пожилым гражданам: 2-50-62, 2-25-62 (территориальный центр социального обслуживания населения), 2-29-86 (молодежная «горячая» линия). Райком «БРСМ» напоминает: соблюдайте правила гигиены и помните о близких!

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Редактор сайта

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В рамках информирования горожан о профилактике вирусов РК ОО «БРСМ» совместно с волонтерским отрядом «Доброе Сообщение Сохраните. Пригодится появились сначала...
 
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