Сохраните. Пригодится

Источник материала: Навiны Камянеччыны

В рамках информирования горожан о профилактике вирусов РК ОО «БРСМ» совместно с волонтерским отрядом «Доброе сердце» распространяет среди населения, в магазинах и предприятиях района информационные листы «ВАЖНО ЗНАТЬ» с подробным описанием действий по защите своего здоровья и телефонами служб, готовых предоставить помощь по доставке продуктов питания на дом пожилым гражданам: 2-50-62, 2-25-62 (территориальный центр социального обслуживания населения), 2-29-86 (молодежная «горячая» линия). Райком «БРСМ» напоминает: соблюдайте правила гигиены и помните о близких!



