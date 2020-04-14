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Осмелел: белорусский рубль третий раз подряд громит конкурентов

14.04.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Удачно для белорусского рубля завершились торги во вторник 14 апреля — вновь подешевели сразу все основные валюты.

Стоимость валютной корзины упала на 0,24% до минимума за 26 дней.

Курс доллара снизился ещё на 0,0078 BYN до 2,4535 BYN/USD. Это минимальное значение за 27 дней. Доллар подешевел сегодня уже десятый(!) раз подряд. За это время его стоимость рухнула на 0,1438 BYN.

Кус евро обвалился на 0,0139 BYN до 2,6824 BYN/EUR. Европейская валюта подешевела до минимума за 28 дней. Европейская валюта непрерывно дешевеет уже шестой день подряд. Общее снижение за это время составило 0,0974 BYN.

За последние двенадцать торгов стоимость евро обвалилась на 0,1969 BYN.

Курс российского рубля опустился на 0,0027 BYN до 3,3447 BYN/100 RUB. Российский рубль завершил торги на минимуме за 12 дней.


Центробанк России

Официальный курс доллара на завтра опустился на 20 копеек до 73,3150 российских рублей.

Официальный курс евро на завтра упал на 42 копейки до 80,1186 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Удачно для белорусского рубля завершились торги во вторник 14 апреля — вновь подешевели сразу все основные валюты.
 
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