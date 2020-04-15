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Набор на новые специальности и зачисление в электронном формате: как в ГрГУ имени Янки Купалы пройдет вступительная кампания-2020

15.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Набор на новые специальности и зачисление в электронном формате: как в ГрГУ имени Янки Купалы пройдет вступительная кампания-2020

О сроках приема документов и особенностях зачисления абитуриентов, о планах набора и открытии новых специальностей рассказала ответственный секретарь приемной комиссии, декан факультета довузовской подготовки Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Ирина Корлюкова.

Набор на новые специальности и зачисление в электронном формате: как в ГрГУ имени Янки Купалы пройдет вступительная кампания-2020

– В республике утверждены сроки проведения вступительной кампании­–2020 в учреждения высшего образования. Когда стартует прием документов от абитуриентов в Купаловском университете?

– Действительно, сроки проведения вступительной кампании–2020 определены. Что касается Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, то с 16 по 21 июля мы будем принимать документы от абитуриентов, претендующих на получение высшего образования за счет средств бюджета, а от выпускников профильных классов (групп) педагогической направленности средних школ – с 16 по 18 июля. А вот абитуриенты, которые планируют обучаться в университете на платной основе, могут подавать документы с 16 июля по 8 августа включительно. Для поступающих на творческие специальности и специальности физической культуры и спорта, а также на специальности с сокращенным сроком обучения предусмотрено проведение внутривузовских испытаний, которые в этом году запланированы на период с 22 по 28 июля.

Набор на новые специальности и зачисление в электронном формате: как в ГрГУ имени Янки Купалы пройдет вступительная кампания-2020

– Не первый год зачисление абитуриентов в ГрГУ имени Янки Купалы проходит в электронном формате. В чем преимущества такого подхода? Планируется ли в университете продолжать работу в этом направлении?

– Уже не один год приемная комиссия в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы работает не только в реальном, но и в виртуальном пространстве. В рамках цифровой приемной комиссии ГрГУ имени Янки Купалы каждый абитуриент имеет личный кабинет, в котором присутствует вся информация о ходе подачи документов, участии в конкурсе, сдачи вступительных испытаний, о времени и месте проведения различных организационных собраний. Именно в личном кабинете абитуриента появляется информация о результатах зачисления в университет, которая поступает в личный кабинет в течение двух часов после заседания приемной комиссии. Кстати, сразу после зачисления в виртуальном пространстве университета у каждого первокурсника тоже появляется свой личный кабинет со всей необходимой и актуальной информацией. Это очень удобно как для студентов, так и для сотрудников.

Что касается планов, то в ГрГУ имени Янки Купалы активно внедряются новые информационные технологии в деятельность всех структур университета. Так, в прошлом году приступили к реализации нового проекта «Цифровой университет +». В 2020 году впервые открываем подготовку в дистанционной форме: по четырем специальностям с сокращенным сроком обучения.

 Набор на новые специальности и зачисление в электронном формате: как в ГрГУ имени Янки Купалы пройдет вступительная кампания-2020

– Расскажите подробнее о тех специальностях, по которым будет объявлен набор на дистанционную форму обучения. Как будет проходить учебный процесс?

– Получить образование онлайн можно будет по специальностям «Транспортная логистика (автомобильный транспорт)» на факультете инновационных технологий машиностроения, «Туризм и гостеприимство» на факультете истории, коммуникации и туризма, «Дошкольное образование» и «Начальное образование» на педагогическом факультете. Учебный процесс будет реализован с использованием информационно-коммуникационных технологий и электронных образовательных сервисов университета. Личное присутствие студента необходимо только для сдачи зачетов и экзаменов, причем сессия будет носить краткосрочный характер – до 7 дней.

Набор на новые специальности и зачисление в электронном формате: как в ГрГУ имени Янки Купалы пройдет вступительная кампания-2020
Набор на новые специальности и зачисление в электронном формате: как в ГрГУ имени Янки Купалы пройдет вступительная кампания-2020

– Каково общее количество специальностей, по которым будет объявлен набор в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы в этом году? Появятся ли новые специальности?

– Общее количество специальностей, по которым будет объявлен набор в университет этим летом, – 54. В прошлом году было 51. По двум специальностям на факультете экономики и управления в этом году возобновлен набор: «Мировая экономика» в дневной форме и «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях)» в заочной сокращенной форме. По одной специальности набор был приостановлен: «Коммерческая деятельность» в заочной сокращенной форме. Обучение по специальности «Техническая эксплуатация энергооборудования» с этого года будет проходить вместо вечерней в заочной сокращенной форме. К слову, в 2020 году университет приостанавливает набор на вечернюю форму обучения и предлагает абитуриентам выбрать для поступления подготовку в дневной, заочной либо заочной дистанционной форме по соответствующим специальностям.

Что касается новых специальностей, то их в этом году будет открыто сразу четыре. В ГрГУ имени Янки Купалы начнут готовить специалистов по робототехнике, искусственному интеллекту, дизайну виртуальной среды, а также тренеров по нескольким видам борьбы и легкой атлетике. Набор на новые специальности открывают факультет математики и информатики, физико-технический факультет, факультет физической культуры, а также факультет искусств и дизайна.

Набор на новые специальности и зачисление в электронном формате: как в ГрГУ имени Янки Купалы пройдет вступительная кампания-2020

– Планируется ли в этом году увеличить план набора и с чем это связано?

– Да, в этом году в ГрГУ имени Янки Купалы будет увеличен план набора, и это связано, прежде всего, с открытием новых специальностей. Для обучения на дневной форме за счет средств бюджета планируется набрать 890 человек, для сравнения, в прошлом году было 835. План по заочной бюджетной форме на этот год – 198 человек, в то время как в 2019 году было 152.

Набор на новые специальности и зачисление в электронном формате: как в ГрГУ имени Янки Купалы пройдет вступительная кампания-2020

– Если проанализировать прошлогоднюю вступительную кампанию, как она прошла, на какие специальности были наиболее высокие конкурсы?

– План приема на бюджетную форму получения высшего образования выполнен полностью. Так, в 2019 году в число студентов для получения высшего образования за счет средств бюджета в университет было зачислено 1048 человек: 835 – на дневную, 15 – на вечернюю, 198 – на заочную форму обучения.

На дневную бюджетную форму получения высшего образования абитуриентами было подано 1 882 заявления, а конкурс составил 2,25 человека на место. Для сравнения, в 2018 году конкурс был 1,98 человека на место. Самые высокие конкурсы на дневную форму обучения были на такие специальности, как «Дизайн» и «Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций»: 10,5 и 6 человек на место соответственно. По-прежнему популярными остаются юридические и экономические специальности, хотя они уже и не в самом топе: 5,42 человека на место претендовали по специальностям «Международное право», «Правоведение» и «Экономическое право», 3,63 человека на место – «Финансы и кредит», «Экономика и управление на предприятии» и «Электронный маркетинг».

На заочную форму получения высшего образования за счет средств республиканского бюджета в 2019 году самый большой конкурс был при зачислении на факультет физической культуры. Средний конкурс по университету на заочную форму обучения в прошлом году был 1,74 человека на место.

Всё чаще ГрГУ имени Янки Купалы выбирают абитуриенты из разных регионов Беларуси. Так, в 2019 году студентами дневной бюджетной формы обучения стали 198 человек из других областей страны, что составило 23,7 % от общего количества зачисленных.

Набор на новые специальности и зачисление в электронном формате: как в ГрГУ имени Янки Купалы пройдет вступительная кампания-2020

– Стоит ли задумываться о жилье заранее будущим первокурсникам, которые приезжают получать образование в нашем университете не только из разных городов Гродненской области, но и из других регионов страны? Какую поддержку им оказывает в этом плане Купаловский университет?

– В ГрГУ имени Янки Купалы на протяжении уже более 5 лет действует программа «Университет твой дом». В соответствии с этой программой каждому иногороднему первокурснику предоставляется место в одном из 5 общежитий Студенческого городка. И в 2020 году мы сохраняем такой подход, поэтому заниматься поиском жилья иногородним студентам 1 курса не нужно. К слову, мы очень ждем ввода в эксплуатацию нового студенческого общежития по улице Дубко. Сдача нового здания позволит увеличить показатель обеспеченности общежитием студентов-купаловцев на уровне более 85%.

Набор на новые специальности и зачисление в электронном формате: как в ГрГУ имени Янки Купалы пройдет вступительная кампания-2020

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы является одним из ведущих региональных вузов страны, который традиционно занимает лидирующие позиции среди учреждений высшего образования Беларуси в международных рейтингах. Купаловский университет осуществляет подготовку высококвалифицированных специалистов по самым разным направлениям. Набор абитуриентов и количество предлагаемых специальностей ежегодно корректируются с учетом актуальных тенденций и потребностей экономики. С первого курса студентам рассказывают о широких возможностях, которые открываются перед каждым купаловцем. «Университет твоих возможностей» – так называется первая лекция, которую читает ректор ГрГУ имени Янки Купалы Ирина Китурко, и так звучит девиз дружной купаловской семьи, к которой этим летом присоединятся абитуриенты 2020 года, успешно прошедшие все испытания вступительной компании.

Набор на новые специальности и зачисление в электронном формате: как в ГрГУ имени Янки Купалы пройдет вступительная кампания-2020

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О сроках приема документов и особенностях зачисления абитуриентов, о планах набора и открытии новых специальностей рассказала ответственный секретарь приемной...
 
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