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«Каждое государство должно самозащититься». Как работают санпосты на приграничных территориях?

15.04.2020 12:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Санитарная служба, транспортная инспекция и ГАИ. В Беларуси отслеживается эпидемиологическая ситуация, начиная от самых границ. Здесь выставлены специальные посты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Каждое государство должно самозащититься». Как работают санпосты на приграничных территориях?

У каждого подразделения – своя задача. Инспекторы отслеживают весь поток транзитного транспорта на территории нашей страны.

Водителям выдают памятку с правилами и карту автомобильных дорог Беларуси. Строго регламентируются время нахождения, места для отдыха и путепроводы для передвижения.   

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«Каждое государство должно самозащититься». Как работают санпосты на приграничных территориях?

Да, это действительно нужно, что останавливают на дороге, проверяют. Все хорошо, культурно.  

«Каждое государство должно самозащититься». Как работают санпосты на приграничных территориях?


Каждое государство должно самозащититься. И мы, водители, тоже должны в этом участвовать.

«Каждое государство должно самозащититься». Как работают санпосты на приграничных территориях?

Михаил Негипов, заместитель начальника филиала транспортной инспекции по Могилевской области:
Только за сегодняшний день работниками транспортной инспекции было выдано 18 уведомлений иностранным перевозчикам, которые пересекали территорию Могилевской области. В основном, это водители таких государств, как Польша, Чехия и Литва, которые следовали транзитом через территорию Могилевской области.  

«Каждое государство должно самозащититься». Как работают санпосты на приграничных территориях?

Задача медиков – оценка состояния здоровья тех, кто въезжает на территорию нашей страны. На каждого водителя заводится анкета, чтобы в случае необходимости, беспрепятственно найти человека.  

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«Каждое государство должно самозащититься». Как работают санпосты на приграничных территориях?

Борис Давыдов, главный государственный санитарный врач Климовичского районa:  
В требованиях о проведении самоизоляции изложены все необходимые моменты. Там указана ответственность за нарушение режима самоизоляции. 

«Каждое государство должно самозащититься». Как работают санпосты на приграничных территориях?

Такие санитарные посты работают круглосуточно на приграничных территориях. Каждый сотрудник обеспечен средствами индивидуальной защиты.  

Люди в материале: Михаил Негипов, Борис Давыдов

 
 
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Новости Беларуси. Санитарная служба, транспортная инспекция и ГАИ. В Беларуси отслеживается эпидемиологическая ситуация, начиная от самых границ. Здесь...
 
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