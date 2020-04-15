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«Каждое государство должно самозащититься». Как работают санпосты на приграничных территориях?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Санитарная служба, транспортная инспекция и ГАИ. В Беларуси отслеживается эпидемиологическая ситуация, начиная от самых границ. Здесь выставлены специальные посты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У каждого подразделения – своя задача. Инспекторы отслеживают весь поток транзитного транспорта на территории нашей страны.
Да, это действительно нужно, что останавливают на дороге, проверяют. Все хорошо, культурно.
Михаил Негипов, заместитель начальника филиала транспортной инспекции по Могилевской области:
Борис Давыдов, главный государственный санитарный врач Климовичского районa:
Такие санитарные посты работают круглосуточно на приграничных территориях. Каждый сотрудник обеспечен средствами индивидуальной защиты.
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Новости Беларуси. Санитарная служба, транспортная инспекция и ГАИ. В Беларуси отслеживается эпидемиологическая ситуация, начиная от самых границ. Здесь...
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