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Полный облом! Доллар подешевел до месячного минимума

15.04.2020 14:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский рубль продолжил стремительно дорожать. По итогам сегодняшних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже валютная корзина подешевела сразу на 0,38% до минимума за 27 дней.

За последние семь торгов на БВФБ стоимость корзины валют обвалилась на 2,8%.


Курс доллара опустился всего на 0,0029 BYN до 2,4506 BYN/USD, но сделал это уже 11-й раз подряд. Общее падение американца за это время составило 0,1467 BYN до минимума за 28 дней.

Кус евро подрос лишь на 0,0008 BYN до 2,6832 BYN/EUR, но прервал серию из шести снижений, по итогам которой евровалюта оказалась на минимуме за 28 дней.

За последние тринадцать торгов стоимость европейской валюты рухнула на 0,1961 BYN.

Курс российского рубля обвалился на 0,0238 BYN до 3,3209 BYN/100 RUB. Это минимальное значение за последние 13 дней.

Российский рубль дешевеет уже четвёртый день подряд.

Центробанк России

Российский рубль начал дешеветь на Московской бирже на фоне снижения стоимости нефти. Это вынудило Банк России немного девальвировать национальную валюту. 

Так, официальный курс доллара на завтра вырос на 40 копеек до 73,7145 российских рублей, а официальный курс евро на завтра поднялся на 55 копеек до 80,6731 российских рублей.

Доллар и евро покинули минимум за последний месяц.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль продолжил стремительно дорожать. По итогам сегодняшних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже валютная корзина подешевела сразу на 0,38% до...
 
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