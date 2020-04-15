Андрей Савиных о саммите ЕАЭС: В условиях кризиса понимание общих ценностей заставляет отбросить противоречия

Источник материала: ОНТ

Беларусь призывает страны Евразийского союза к сплоченности. Это необходимо, чтобы с наименьшими потерями преодолеть кризис, вызванный пандемией. Главные тезисы саммита лидеров стран ЕАЭС, который впервые прошел в формате видеоконференции, сегодня подробно разбирают эксперты.





Делать прогнозы о том, насколько пострадает каждая страна в условиях пандемии пока рано. Но очевидно, что экономические последствия затронут всех. Чтобы их минимизировать, считают специалисты, необходимо уже сегодня направить максимум усилий на выработку совместных решений. Как накануне отметил Александр Лукашенко, именно единство позиций, ценностей, решений и действий следует рассматривать в качестве главного антикризисного рецепта для Евразийской пятерки. Это позволит экономикам стран выйти из кризиса не ослабленными, а сплоченными. Коллеги по ЕАЭС этот тезис поддержали. Сегодня свои оценки дают эксперты.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований: «Пандемия ускорила решение тех вопросов, которые возможно затянулись бы на два три года. Сразу обостряются экономические вопросы. Правильно Президент отметил, что все должно быть сообща. Только общие проекты, наработки позволят сохранить уровень доходов населения».

Андрей Савиных, председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Здесь на мой взгляд выбор без выбора. В условиях кризиса понимание общих ценностей, понимание общих интересов. заставляет отбросить какие-то противоречия и сомнения, заставляет действовать людей более решительно. Мне кажется, эта проблема, этот кризис станет стимулом интеграционных процессов в рамках нашего региона».

Из главных тезисов: важное направление – региональное разделение труда. То есть основные предприятия, которые выпускают товары для устойчивого экономического развития наших стран производить внутри Союза – это глобальная тенденция. Пятерке предстоит более тщательно прорабатывать вопросы транзитного сообщения и правила регулирования внешней торговли, чтобы сохранить торговые и кооперационные связи в новых реалиях.

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