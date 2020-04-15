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Самые модные оттенки помад весна-лето-2020

15.04.2020 16:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самые модные оттенки помад весна-лето-2020

Летнее настроение толкает нас к ярким образам. Для того, чтобы почувствовать радость жизни, достаточно иметь под рукой помаду одного из самых модных оттенков. Она является средством, на котором может держаться весь макияж. При помощи неё можно создать полноценный акцент. Помада красивого насыщенного оттенка не только украшает макияж, но также и придаёт уверенности в себе. 

В сезоне весна-лето-2020 будут актуальны следующие цвета:

1. Красный. Такие бренды, как Dolce & Gabbana, Badgley Mischka, Moschino, Prabal Gurung отдали предпочтение именно красному цвету во время показов весенних и летних коллекций. 


2. Бордовый. Обратить внимание на довольно смелые оттенки советуют Jil Sander, Max Mara, Koché, а также другие дизайнеры.


3. Розовый неон. В числе заметных трендов весны и лета-2020 - неоновые оттенки помад. Особенно актуальным цветом весной и летом станет неоновый розовый.



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Летнее настроение толкает нас к ярким образам. Для того, чтобы почувствовать радость жизни, достаточно иметь под рукой помаду одного из самых модных оттенков. Она...
 
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