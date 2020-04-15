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«Когда увидела себя в зеркало, у меня была истерика». Женщины после мастэктомии - о принятии себя

15.04.2020 16:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Наверняка многие женщины хоть раз в жизни хотели изменить свою грудь. Увеличить, уменьшить или подтянуть, чтобы чувствовать себя увереннее. Но что делать, если возникает необходимость в другой операции — в удалении молочной железы? Как принять свое новое тело? Как побороть стеснение и снова чувствовать себя красивой? Мы поговорили с женщинами после мастэктомии и задали эти вопросы. А еще узнали, как их поддерживали близкие и с какими трудностями сталкиваются каждый день.

 
 
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У всех разные причины удаления груди: у кого-то рак, у кого-то запущенное заболевание, а кто-то решился на превентивную меру.
 
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