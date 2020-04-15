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В Минске грузовик сбил женщину, которая переходила дорогу на красный свет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 15 апреля в Минске на улице Кижеватова грузовик сбил на пешеходном переходе женщину.
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Пострадавшая была доставлена в медучреждение. У пациентки диагностированы закрытая ЧМТ лёгкой степени, сотрясение мозга, ушибленные раны затылочной области и медиальной поверхности левой стопы.
К месту аварии выезжали сотрудники ГАИ, представитель СК и специалист УГКСЭ по Минску. Ведётся проверка.
На прошлой неделе в Минске Volkswagen сбил 2-летнего мальчика на самокате.
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Новости Беларуси. 15 апреля в Минске на улице Кижеватова грузовик сбил на пешеходном переходе женщину. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, когда загорелся...
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