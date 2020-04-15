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На выборах в Южной Корее участвует рекордное число политических партий

15.04.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Парламентские выборы проходят в Южной Корее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На выборах в Южной Корее участвует рекордное число политических партий

По всей стране открылись более 14 тысяч участков, где граждане могут отдать голос за понравившегося кандидата. Участие в гонке принимают рекордное число политических партий и кандидатов, а мест в Национальном собрании всего 300.

На выборах в Южной Корее участвует рекордное число политических партий

Основная борьба разворачивается между правящей Демократической партией и консервативной Объединенной партией будущего. Стоит отметить, Республика Корея стала первой в мире страной, где всеобщие выборы проходят на фоне пандемии COVID-19.  

На выборах в Южной Корее участвует рекордное число политических партий

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Новости мира. Парламентские выборы проходят в Южной Корее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  По всей стране открылись более 14 тысяч участков, где...
 
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