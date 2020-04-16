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Ургант примкнул к модному флешмобу с подушками
Источник материала: ОНТ
Популярный телеведущий Иван Ургант и певица Глюк'oZa (Наталья Ионова) примкнули к новому модному флешмобу. Артисты прикрыли тела подушками во время шоу «Вечерний Ургант». Запись выпуска
Ургант в начале шоу шутит, что его одежду украли во время подготовки к трендовому челленджу.
Также соответствующий кадр появился в Instagram шоу. Пользователи отметили, что Урганту подушка идет больше, чем Ионовой. Также подписчики шутят об «эффектности ножек» Ивана.
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Популярный телеведущий Иван Ургант и певица Глюк'oZa (Наталья Ионова) примкнули к новому модному флешмобу. Артисты прикрыли тела подушками во время шоу «Вечерний...
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