Ургант примкнул к модному флешмобу с подушками

Источник материала: ОНТ

Популярный телеведущий Иван Ургант и певица Глюк'oZa (Наталья Ионова) примкнули к новому модному флешмобу. Артисты прикрыли тела подушками во время шоу «Вечерний Ургант». Запись выпуска опубликована на YouTube.

Ургант в начале шоу шутит, что его одежду украли во время подготовки к трендовому челленджу.

Также соответствующий кадр появился в Instagram шоу. Пользователи отметили, что Урганту подушка идет больше, чем Ионовой. Также подписчики шутят об «эффектности ножек» Ивана.

Ранее сообщалось , что 16 апреля Иван Ургант ответит на вопросы фанатов – это приурочено к восьмилетию шоу «Вечерний Ургант».

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