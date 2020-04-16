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Ургант примкнул к модному флешмобу с подушками

16.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ургант примкнул к модному флешмобу с подушками

Популярный телеведущий Иван Ургант и певица Глюк'oZa (Наталья Ионова) примкнули к новому модному флешмобу. Артисты прикрыли тела подушками во время шоу «Вечерний Ургант». Запись выпуска опубликована на YouTube.

Ургант в начале шоу шутит, что его одежду украли во время подготовки к трендовому челленджу.

Также соответствующий кадр появился в Instagram шоу. Пользователи отметили, что Урганту подушка идет больше, чем Ионовой. Также подписчики шутят об «эффектности ножек» Ивана.

Ранее сообщалось, что 16 апреля Иван Ургант ответит на вопросы фанатов – это приурочено к восьмилетию шоу «Вечерний Ургант».

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Популярный телеведущий Иван Ургант и певица Глюк'oZa (Наталья Ионова) примкнули к новому модному флешмобу. Артисты прикрыли тела подушками во время шоу «Вечерний...
 
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