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Сезон NHL может быть возобновлен летом

16.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сезон NHL может быть возобновлен летом

Гэри Беттмэн, комиссионер NHL, рассказал о возможных сроках возобновления сезона лиги. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Беттмэн сообщил, что игры могут начаться летом. На данный момент режим самоизоляции хоккеистов установлен до 30 апреля.

Ранее сообщалось об анонсе документального фильма, посвященного Александру Овечкину.

Фото: NHL.com

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Гэри Беттмэн, комиссионер NHL, рассказал о возможных сроках возобновления сезона лиги. Об этом сообщает официальный сайт организации. Беттмэн сообщил, что игры...
 
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