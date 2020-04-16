Сезон NHL может быть возобновлен летом

Источник материала: ОНТ

Гэри Беттмэн, комиссионер NHL, рассказал о возможных сроках возобновления сезона лиги. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Беттмэн сообщил, что игры могут начаться летом. На данный момент режим самоизоляции хоккеистов установлен до 30 апреля.

Ранее сообщалось об анонсе документального фильма, посвященного Александру Овечкину.

Фото: NHL.com

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