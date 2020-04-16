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Сезон NHL может быть возобновлен летом
Источник материала: ОНТ
Гэри Беттмэн, комиссионер NHL, рассказал о возможных сроках возобновления сезона лиги. Об этом
Беттмэн сообщил, что игры могут начаться летом. На данный момент режим самоизоляции хоккеистов установлен до 30 апреля.
Ранее
Фото: NHL.com
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Гэри Беттмэн, комиссионер NHL, рассказал о возможных сроках возобновления сезона лиги. Об этом сообщает официальный сайт организации. Беттмэн сообщил, что игры...
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