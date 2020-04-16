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В Германии пятерых граждан Таджикистана подозревают в подготовке теракта

16.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Германии пятерых граждан Таджикистана подозревают в подготовке теракта

В Германии были арестованы пять граждан Таджикистана. Их подозревают в подготовке теракта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры ФРГ.

Задержанные могут быть членами ИГИЛ. Их подозревают в создании террористической ячейки на территории Германии.

По версии следствия, задержанные планировали отправиться в Таджикистан, чтобы в рамках «джихада» принять участие в борьбе с правительством. Позже подозреваемые якобы отказались от первоначального замысла и решили подготовить теракты в ФРГ. Целями террористов должны были стать отдельные лица и учреждения американских войск в Германии.

Задержанные располагали огнестрельным оружием и боеприпасами, а также инструкцией по изготовлению взрывчатки.

Фото: AP Photo / dpa / Stefan Rampfel

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В Германии были арестованы пять граждан Таджикистана. Их подозревают в подготовке теракта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры...
 
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