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В Германии пятерых граждан Таджикистана подозревают в подготовке теракта
Источник материала: ОНТ
В Германии были арестованы пять граждан Таджикистана. Их подозревают в подготовке теракта. Об этом
Задержанные могут быть членами ИГИЛ. Их подозревают в создании террористической ячейки на территории Германии.
По версии следствия, задержанные планировали отправиться в Таджикистан, чтобы в рамках «джихада» принять участие в борьбе с правительством. Позже подозреваемые якобы отказались от первоначального замысла и решили подготовить теракты в ФРГ. Целями террористов должны были стать отдельные лица и учреждения американских войск в Германии.
Задержанные располагали огнестрельным оружием и боеприпасами, а также инструкцией по изготовлению взрывчатки.
Фото: AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
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В Германии были арестованы пять граждан Таджикистана. Их подозревают в подготовке теракта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры...
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