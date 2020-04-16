Непобежденный британский боксер нокаутировал сам себя

Источник материала: ОНТ

Непобежденный боксер из Великобритании Сэм Максвелл проводил прямую трансляцию своей тренировки. После одного из ударов по мешку кулак спортсмена угодил ему же в лицо. Максвелл не смог продолжить работу, позже констатировав, что нокаутировал себя.

Ролик инцидента был опубликован спортсменом в соцсетях.

Сэм Максвелл выступает в суперлегком весе и является чемпионом Европы по версии WBO. Британец выходил в ринг на профессиональном уровне 13 раз и во всех боях одержал победы (11 раз нокаутом).

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram