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Непобежденный британский боксер нокаутировал сам себя
Источник материала: ОНТ
Непобежденный боксер из Великобритании Сэм Максвелл проводил прямую трансляцию своей тренировки. После одного из ударов по мешку кулак спортсмена угодил ему же в лицо. Максвелл не смог продолжить работу, позже констатировав, что нокаутировал себя.
Ролик инцидента был опубликован спортсменом в соцсетях.
Сэм Максвелл выступает в суперлегком весе и является чемпионом Европы по версии WBO. Британец выходил в ринг на профессиональном уровне 13 раз и во всех боях одержал победы (11 раз нокаутом).
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Непобежденный боксер из Великобритании Сэм Максвелл проводил прямую трансляцию своей тренировки. После одного из ударов по мешку кулак спортсмена угодил ему же в...
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