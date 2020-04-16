«Директор привлечен к ответственности». Госконтроль - про зарплаты бюджетников по новой схеме

Источник материала: Tut.by

Госконтроль проверил, как бюджетникам начисляют и выплачивают зарплаты по новой схеме. В ведомстве рассказали, какие сообщения о снижении выплат подтвердились, а какие — нет. При этом в случаях недоплат ошибки оперативно устранили, работникам доначислили деньги, отметили в КГК. Напомним, с этого года труд работников бюджетных организаций оплачивается по новой схеме. Власти ввели 18-разрядную тарифную сетку вместо 27-разрядной. Тарифную ставку первого разряда заменили на базовую ставку, которая сейчас составляет 185 рублей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

В КГК уточняют, что во всех областях и в Минске (а также центральном аппарате ведомства) в феврале-марте провели телефонные линии по начислению зарплат бюджетникам по новой схеме и выборочно проверили расчетники.

«Анализ обращений на прямые линии показал, что большинство из них было связано с тем, что с работниками проводилась недостаточная разъяснительная работа по вопросу начисления заработной платы после введения новой системы оплаты труда», — уточнил заместитель начальника главного управления контроля бюджетной сферы Комитета госконтроля Виктор Бурло.

В КГК приводят пример, что у пяти воспитателей детского сада в Бресте снизилась в феврале зарплата по сравнению с декабрем. Но снижение не было связано с неверным применением новой схемы расчета зарплат, уточняют в ведомстве. «Причиной снижения начисленной заработной платы за февраль 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года стало снижение или неприменение стимулирующих выплат (надбавок). То есть педагоги не выполняли в феврале 2020 года в том же объеме общественную и методическую работу, за которую получили надбавки и премии за декабрь 2019 года в большем размере», — пояснили в КГК.

По большинству звонков специалисты дали разъяснения, а в некоторых случаях не обошлось без выезда на место.

Какие ошибки нашли в начислении зарплат

К примеру, в Минске специалисты КГК и комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома проверили в 12 организациях правильность начисления зарплаты. «В двух организациях выявлены нарушения, обусловленные ошибками при расчетах. Например, одной из средних школ Минска из-за счетной ошибки при расчете суммы заработной платы в феврале 2020 года начислена заработная плата ниже, чем в январе 2020 года. Ошибка устранена, произведен перерасчет трем работникам», — рассказывают в КГК.

В Гомельской области проверили расчетники в 6 учреждений образования (Жлобина и Жлобинского района). Нарушения нашли в 2 учреждениях. «Установлено необоснованное снижение размера заработной платы за январь 2020 года двух работников учреждения образования Жлобина, которое произошло по причине того, что устанавливаемые им до 1 января 2020 года доплаты и повышения тарифного оклада не были компенсированы путем установления надбавки за высокие достижения в труде», — уточняют в Госконтроле. Работникам перечислили недоплаченные деньги.

В Витебской области с 10 по 31 марта на горячую телефонную линию поступило 5 звонков по начислению зарплат, в двух случаях в расчетниках были ошибки. Так, Госконтроль выявил необоснованное снижение зарплаты врачей в одном из медучреждений Витебска, которые работают с повышенной нагрузкой. Специалистам не полностью начислили стимулирующие и компенсирующие выплаты по замещаемой должности сверхурочную работу. «Фактически за замещение отсутствующих коллег работникам в незначительном размере выплачивались надбавки», — отмечали в КГК по Витебской области. Расчетники с ошибками получили 40 работникам, после вмешательства Госкнтроля им доплатили в общей сложности 929,36 рубля. За нарушения к дисциплинарной ответственности привлекли двух руководителей.

В Брестской области неправильно начислили зарплаты преподавателям одного из учреждений образования Кобринского района. «При разбирательстве доводы заявителей о необоснованном снижении начисленной заработной платы за январь 2020 года в сравнении с декабрем 2019 года подтвердились. При этом одному из учителей недоначислено 89,83 рубля, а у другого разница составила 165,05 рубля. По результатам рассмотрения поступивших обращений разница в сумме заработной платы за январь 2020 года доначислена и выплачена работникам в марте, — рассказали КГК. — Кроме того за допущенные нарушения директор учреждения образования привлечен к дисциплинарной ответственности».

В некоторых случаях снижение зарплат с техническими ошибками бухгалтерских служб при начислении зарплаты по-новому. К примеру, в Бресте у одного из работников в сфере образования февральская зарплата была на 9,25 рубля меньше, чем в декабре прошлого года. «Причиной снижения уровня заработной платы явилась техническая ошибка бухгалтерской службы, в результате которой за февраль 2020 года работнику не была начислена 5 процентная премия от суммы оклада, выплата которой предусмотрена действующим в настоящее время законодательством», — уточняют в КГК. Работнику выплатили эти деньги.