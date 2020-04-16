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Амнистия-2020. Несовершеннолетним "распространителям" и коррупционерам скостят срок

16.04.2020 13:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко 16 апреля проводит совещание по вопросам амнистии и помилования



Он сообщил, что по его поручению Верховный Суд подготовил проект закона об амнистии. "В преддверии значимых дат в истории нашего Отечества мы часто прибегали к такой форме гуманизма. Это действительно соответствующий акт гуманизма, который государство проявляет к осужденным, в данном случае в канун 75-летия Великой Победы", - заметил он.

"В этом документе отражены все ранее озвученные мною подходы к определению круга лиц, подпадающих под амнистию. В нынешнем году такой перечень расширен. В него включены несовершеннолетние распространители наркотиков в составах организованных групп и осужденные за коррупцию. Для этих категорий преступников предложено сократить срок отбывания наказания на один год", - сказал Лукашенко.

Обращаясь к заместителю главы Администрации президента Ольге Чуприс, он поручил подготовить для него отдельный список осужденных за коррупционные преступления, кому предлагается сократить срок отбывания наказания. 

"По коррупционерам отдельный список мне на стол. А то мы повыпускаем друзей и родственников некоторых чиновников. Я внимательно посмотрю, за какие преступления они осуждены и стоит ли вообще, не то что отпускать, а сокращать им срок", - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко констатировал, что к уголовной ответственности за наркопреступления привлечено немало молодежи, многие из них отбывают наказание впервые. Поэтому было поручено отдельно проработать вопрос о возможности помилования таких лиц. 

"Надо признать, что ответственность за такую молодежь лежит в том числе на взрослых. Не смогли уследить за этими подростками ни родители, ни педагоги. Бесспорно прослеживается недостаточность профилактических мер со стороны государственной системы", - сказал Лукашенко.


"Если мы и будем принимать решение по таким людям, мы договаривались: на поруки, забирай его. Не дай бог мы снова его заметим в этих делах… - подчеркнул Лукашенко. - Наша задача - обеспечить не только неотвратимость наказания за содеянное, но и скорейшую социализацию таких лиц".

Он отметил, что принятые меры наказания за наркопреступления - это урок и профилактика для всех. Не только для самих осужденных, но и тех, кто на этом примере увидит и осознает недопустимость подобных действий. 

"Попали туда, побывали (в местах лишения или ограничения свободы. - Прим. БЕЛТА), может быть, повезет - выпустим оттуда. Они в хорошем смысле смогут заразить этим "вирусом" всех. И все подумают, стоит ли этим заниматься. Это хорошая профилактика", - уверен Лукашенко.

"Но не должно быть снисхождения к закоренелым сбытчикам наркотиков, получавшим легкие деньги. Речь может идти лишь о помиловании людей, которые не представляют опасности для общества и государства", - подчеркнул он.
 
 
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Лукашенко 16 апреля проводит совещание по вопросам амнистии и помилования
 
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