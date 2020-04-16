﻿ Усиление ветра и осадки ожидаются в Беларуси в выходные. Завтра ветер ещё сильнее. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Усиление ветра и осадки ожидаются в Беларуси в выходные. Завтра ветер ещё сильнее

16.04.2020 12:24 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Усиление ветра и осадки ожидаются в Беларуси в выходные, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Усиление ветра и осадки ожидаются в Беларуси в выходные. Завтра ветер ещё сильнее

По данным синоптиков, атмосферные фронты, смещающиеся с северо-запада Европы, определяют в Беларуси неустойчивую погоду с осадками в виде мокрого снега и дождя и сильным порывистым ветром. При этом поступающие холодные воздушные массы удерживают пониженный температурный фон. Среднесуточная температура воздуха сейчас на 2-6 градусов ниже своей климатической нормы.

"В ближайшие трое суток существенных изменений в характере погоды не ожидается. Погоду в стране продолжат формировать холодные неустойчивые воздушные массы, поступающие с севера Европы", - отметили в центре.

Усиление ветра и осадки ожидаются в Беларуси в выходные. Завтра ветер ещё сильнее

В пятницу, 17 апреля, местами, а в Витебской и Могилевской областях на большей части территории пройдут кратковременные дождь и мокрый снег. Во многих районах страны сохранится сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью будет от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем воздух прогреется до 7-12 градусов, в юго-западных районах - до плюс 14.

В субботу, 18 апреля, ночью местами по Витебской области, днем в северо-восточных и центральных районах Беларуси пройдет кратковременный мокрый снег. Утром и днем местами по стране прогнозируется усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем будет 4-11 градусов тепла.

В воскресенье, 19 апреля, в северо-восточных и центральных районах страны пройдет кратковременный мокрый снег. Температура воздуха в ночные часы составит от минус 5 до 1 градуса тепла. Днем воздух прогреется до 4-11 градусов.

Сильный ветер и кратковременные осадки ожидаются в Беларуси 17 апреля, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Усиление ветра и осадки ожидаются в Беларуси в выходные. Завтра ветер ещё сильнее

Будет облачно с прояснениями. Местами, а по Витебской и Могилевской областям - на большей части территории, кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер ожидается северо-западный 6-11 м/с, во многих районах - порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 градусов до плюс 4. Днем будет 7-12 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 14.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Усиление ветра и осадки ожидаются в Беларуси в выходные, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Хозяева перенесли газовую плиту к окну, но накажут их не за это
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика