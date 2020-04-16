Конкурс проектов по благоустройству набережной Сожа объявлен в Гомеле

Источник материала: Газета Авангард





Конкурс авторских проектов по благоустройству набережной Сожа объявлен в Гомеле. Приветствуются архитектурные, дизайнерские и художественные идеи по совершенствованию этого живописного места, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оргкомитет.

Территория проектирования включает 21,1 га. Организаторы предлагают продумать ее функциональное зонирование, предложить объемно-пространственное решение, дополнить архитектурно-художественный облик. Важно создать инфраструктуру для комфортного отдыха, прогулок и занятий спортом, учитывая интересы и возможности горожан разных поколений.

По заданию организаторов конкурса должны быть предусмотрены детский городок, лотки с сувенирной продукцией, зона для творчества (своего рода гомельский Арбат), крытая сцена и другие локации. Не исключено, что здесь может появиться и резиденция Деда Мороза.

Фантазию не ограничивают. При этом конкурсный проект должен учитывать требования охранной зоны памятника природы республиканского значения, другие параметры.

Предложить свое видение набережной могут архитекторы, учащиеся профильных вузов и колледжей, а также дизайнеры, скульпторы, художники, краеведы, историки и научные деятели. Заявки на участие принимают до 20 апреля.

Жюри определит проект-победитель, который воплотят в жизнь, также выберет две работы призеров. Среди критериев оценки — новизна подхода и раскрытие потенциала территории, реалистичность предложенных архитектурных, конструктивных и инженерных решений. Будут учтены также создание комфортной эстетической среды и качественного современного пространства для отдыха, доступность для маломобильных граждан и целостность архитектурного решения.

Конкурс проводит государственное историко-культурное учреждение «Гомельский дворцово-парковый ансамбль» при поддержке комитета по архитектуре и строительству облисполкома.