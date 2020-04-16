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Лукашенко поручил серьезно проработать применение института поручительства при помиловании
16.04.2020 14:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил серьезно проработать тему применения института поручительства при помиловании.
Об этом журналистам сообщила заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс по итогам
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил серьезно проработать тему применения института поручительства при помиловании. Об этом журналистам сообщила...
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