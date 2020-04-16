ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко поручил серьезно проработать применение института поручительства при помиловании

16.04.2020 14:26 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил серьезно проработать тему применения института поручительства при помиловании.

Лукашенко поручил серьезно проработать применение института поручительства при помиловании

Об этом журналистам сообщила заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс по итогам совещания по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, передает корреспондент БЕЛТА.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил серьезно проработать тему применения института поручительства при помиловании. Об этом журналистам сообщила...
 
Новости дня
Новости разные
 
Министерство образования: около 40% учеников готовы прийти в школы, для остальных возможно удаленное обучение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика