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Тренер Тайсона вспомнил, как Майк запер его с тигром в клетке

17.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тренер Тайсона вспомнил, как Майк запер его с тигром в клетке

Джефф Фенеч – экс-тренер легенды бокса Майка Тайсона – вспомнил, как подопечный запер его с тигром в клетке. Рассказ специалиста приводит Fox Sports.

Во время первого визита домой к Тайсону Фенеч был удивлен, когда увидел там тигра. Майк отреагировал на удивление тренера необычной шуткой и запер Джеффа в клетке с хищником.

Фенеч вспомнил, что считал себя бесстрашным человеком, но после поступка Тайсона был сильно испуган.

Также Джефф рассказал, как позже вместе со своей дочерью побывал дома у Майка в Лас-Вегасе. Там по помещению прыгала маленькая пума. Дочь Фенеча сделала фотографии того, как хищное животное перепрыгивало со стола на стол. После девочка показывала снимки в школе.

Ранее Джефф Фенеч рассказывал, как знаменитая татуировка на лице Майка Тайсона была сделана боксером, чтобы избежать одного из боев.

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Джефф Фенеч – экс-тренер легенды бокса Майка Тайсона – вспомнил, как подопечный запер его с тигром в клетке. Рассказ специалиста приводит Fox Sports. Во время первого...
 
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