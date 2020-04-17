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Тренер Тайсона вспомнил, как Майк запер его с тигром в клетке
Источник материала: ОНТ
Джефф Фенеч – экс-тренер легенды бокса Майка Тайсона – вспомнил, как подопечный запер его с тигром в клетке. Рассказ специалиста
Во время первого визита домой к Тайсону Фенеч был удивлен, когда увидел там тигра. Майк отреагировал на удивление тренера необычной шуткой и запер Джеффа в клетке с хищником.
Фенеч вспомнил, что считал себя бесстрашным человеком, но после поступка Тайсона был сильно испуган.
Также Джефф рассказал, как позже вместе со своей дочерью побывал дома у Майка в Лас-Вегасе. Там по помещению прыгала маленькая пума. Дочь Фенеча сделала фотографии того, как хищное животное перепрыгивало со стола на стол. После девочка показывала снимки в школе.
Ранее Джефф Фенеч
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Джефф Фенеч – экс-тренер легенды бокса Майка Тайсона – вспомнил, как подопечный запер его с тигром в клетке. Рассказ специалиста приводит Fox Sports. Во время первого...
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