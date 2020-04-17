|
Гренландия потеряла 600 миллиардов тонн льда
Источник материала: ОНТ
Гренландия лишилась 600 миллиардов тонн ледяного покрова за 2019 год. Интенсивность таяния возросла не только из-за высоких температур, но также из-за ясного неба. Об этом
В прошлом году в Гренландии был установлен рекорд по количеству безоблачных дней. Из-за этого сократились снегопады, а на поверхность попадало больше света. Это сказалось на состоянии ледников негативным образом.
Ледяной покров Гренландии местами достигает 2-3 км в толщину и в семь раз превышает площадь Великобритании. Если он растаял бы полностью, то уровень моря поднялся бы на семь метров.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гренландия лишилась 600 миллиардов тонн ледяного покрова за 2019 год. Интенсивность таяния возросла не только из-за высоких температур, но также из-за ясного неба. Об...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)