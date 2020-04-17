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Гренландия потеряла 600 миллиардов тонн льда

17.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гренландия потеряла 600 миллиардов тонн льда

Гренландия лишилась 600 миллиардов тонн ледяного покрова за 2019 год. Интенсивность таяния возросла не только из-за высоких температур, но также из-за ясного неба. Об этом сообщает BBC.

В прошлом году в Гренландии был установлен рекорд по количеству безоблачных дней. Из-за этого сократились снегопады, а на поверхность попадало больше света. Это сказалось на состоянии ледников негативным образом.

Ледяной покров Гренландии местами достигает 2-3 км в толщину и в семь раз превышает площадь Великобритании. Если он растаял бы полностью, то уровень моря поднялся бы на семь метров.

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Гренландия лишилась 600 миллиардов тонн ледяного покрова за 2019 год. Интенсивность таяния возросла не только из-за высоких температур, но также из-за ясного неба. Об...
 
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