Гренландия потеряла 600 миллиардов тонн льда

Источник материала: ОНТ

Гренландия лишилась 600 миллиардов тонн ледяного покрова за 2019 год. Интенсивность таяния возросла не только из-за высоких температур, но также из-за ясного неба. Об этом сообщает BBC.

В прошлом году в Гренландии был установлен рекорд по количеству безоблачных дней. Из-за этого сократились снегопады, а на поверхность попадало больше света. Это сказалось на состоянии ледников негативным образом.

Ледяной покров Гренландии местами достигает 2-3 км в толщину и в семь раз превышает площадь Великобритании. Если он растаял бы полностью, то уровень моря поднялся бы на семь метров.

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