Опубликован трейлер мини-сериала о Леонардо да Винчи

Источник материала: ОНТ

На YouTube был опубликован трейлер сериала «Леонардо» о молодости итальянского изобретателя и художника Леонардо да Винчи.

Главную роль в фильме исполнил Эйдан Тернер, известный работой в сериале «Полдарк».



Всего в мини-сериале будет восемь эпизодов, каждый из которых будет рассказывать о достижениях да Винчи.

Режиссерами проекта выступили Алексис Кахилл и Дэниэль Персиваль. Над сценарием работали Стив Томпсон и Фрэнк Спотниц.

Изначально премьера сериала планировалась в этом году к 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи, но позже начало показа было перенесено на следующий год.

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