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Опубликован трейлер мини-сериала о Леонардо да Винчи
Источник материала: ОНТ
На YouTube был опубликован трейлер сериала «Леонардо» о молодости итальянского изобретателя и художника Леонардо да Винчи.
Главную роль в фильме исполнил Эйдан Тернер, известный работой в сериале «Полдарк».
Режиссерами проекта выступили Алексис Кахилл и Дэниэль Персиваль. Над сценарием работали Стив Томпсон и Фрэнк Спотниц.
Изначально премьера сериала планировалась в этом году к 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи, но позже начало показа было перенесено на следующий год.
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На YouTube был опубликован трейлер сериала «Леонардо» о молодости итальянского изобретателя и художника Леонардо да Винчи. Главную роль в фильме исполнил Эйдан...
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