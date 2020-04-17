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Умер актер из фильма «Рэмбо»
Источник материала: ОНТ
Актер Брайан Деннехи, известный ролью шерифа в картине «Рэмбо: Первая кровь», скончался в возрасте 81 года от естественных причин. Об этом
Деннехи, помимо роли в фильме о Рэмбо, снимался в следующих картинах: «Сильверадо», «Парк Горького», «Иллюзия убийства» и других. За работу на сцене театра артист получил две престижные премии «Тони».
Фото: Shutterstock / Bei
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Актер Брайан Деннехи, известный ролью шерифа в картине «Рэмбо: Первая кровь», скончался в возрасте 81 года от естественных причин. Об этом сообщает Variety со ссылкой...
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