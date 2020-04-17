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Водитель трактора увидел в поле снаряд и вызвал кого следует

17.04.2020 10:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В милицию поступило сообщение о найденном боеприпасе. Вблизи деревни Крыжики Барановичского района во время сельскохозяйственных работ на поле водитель трактора увидел металлический объект, напоминающий военный снаряд.

Водитель трактора увидел в поле снаряд и вызвал кого следует

Незамедлительно на место происшествия выехали сотрудники районного отдела и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404.

Для безопасности территорию, где обнаружили снаряд, оперативно перекрыли и обследовали. Других боеприпасов военнослужащие не обнаружили.

По оценке специалистов, взрывоопасный объект 76 мм относится к арсеналу времен Великой Отечественной войны. Он уничтожен.

УВД напоминает: если вы обнаружили боеприпасы, сохранившиеся с военных времен, незамедлительно сообщайте в милицию и ни в коем случае не прикасайтесь к ним!

Помните, что самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.

ОИОС УВД, фото Барановичского РОВД

 
 
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  В милицию поступило сообщение о найденном боеприпасе. Вблизи деревни Крыжики Барановичского района во время сельскохозяйственных работ на поле водитель...
 
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