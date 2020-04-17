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Водитель трактора увидел в поле снаряд и вызвал кого следует
17.04.2020 10:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В милицию поступило сообщение о найденном боеприпасе. Вблизи деревни Крыжики Барановичского района во время сельскохозяйственных работ на поле водитель трактора увидел металлический объект, напоминающий военный снаряд.
Незамедлительно на место происшествия выехали сотрудники районного отдела и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404.
Для безопасности территорию, где обнаружили снаряд, оперативно перекрыли и обследовали. Других боеприпасов военнослужащие не обнаружили.
По оценке специалистов, взрывоопасный объект 76 мм относится к арсеналу времен Великой Отечественной войны. Он уничтожен.
ОИОС УВД, фото Барановичского РОВД
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В милицию поступило сообщение о найденном боеприпасе. Вблизи деревни Крыжики Барановичского района во время сельскохозяйственных работ на поле водитель...
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