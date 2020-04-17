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В Малоритском районе проектируется памятник природы "Черный лес", сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по научной работе Полесского аграрно-экологического института НАН Виктор Демянчик.





В урочище Черный лес. Фото "Голас часу"

Природоохранную зону предполагается создать на территории бывшего военного городка ракетных войск, расположенного в нескольких километрах от райцентра. В советские годы здесь на боевом дежурстве стояли баллистические ракеты средней дальности наземного базирования Р-12, способные поражать цели на расстоянии 2 тыс. км. Сейчас заброшенная база ракетного дивизиона в урочище Черный лес широко известна в узких кругах как страйкбольный полигон.

"Уже несколько десятилетий там сохраняется безлюдная зона. Рядом находится старый лес. И все объекты воинской части, которые сохранились, стали убежищем для очень редких животных. На сравнительно небольшой территории концентрируются восемь краснокнижных животных и растений. По обилию некоторых видов в стране нет другого такого интересного уголка. Там сформировалась самая большая популяция редкой змеи медянки, самая крупная в Беларуси популяция безногой ящерицы веретеницы", - рассказал Виктор Демянчик.

Вся площадь бывшей военной базы занимает несколько десятков гектаров. Ученые считают целесообразным взять под охрану лишь наиболее значимые и ценные для биологического разнообразия объекты. Тем более у этой территории есть землепользователь - индивидуальный предприниматель . Ограничения, связанные с природоохранной зоной, не должны парализовать хозяйственную деятельность.

"Мы ведем с ним переговоры, чтобы и ему не во вред было, и одновременно для природы польза, - отметил замдиректора института НАН. - Готовим серию охранных обязательств, документы для направления в соответствующие органы. Параллельно проводим мониторинг и рейды на объекте, словом, ведем работу по созданию памятника природы".

Виктор Демянчик обратил внимание на специфичность объекта. По его словам, если долго ничего не предпринимать, могут начаться деструктивные процессы. "Возникнут другие условия, животные оттуда исчезнут, и мы потеряем эту популяцию. Поэтому планируем там активные мероприятия: удаление лишних кустарников, консервацию кровли в некоторых сооружениях", - добавил он.

Как сообщили в областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды, пока официальных документов по поводу инициативы ученых к ним не поступало. "Мероприятия по рассмотрению о целесообразности объявления этой территории памятником природы будут проведены в соответствии с действующим законодательством", - отметили в комитете.