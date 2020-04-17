Педиатр Горецкой больницы – про иммунизацию

Источник материала: Горецкий вестник

В современной медицине основным методом создания активного приобретенного иммунитета является вакцинация (иммунопрофилактика), которая применяется уже более двухсот лет. В 1891 г. Луи Пастером был открыт гениальный принцип: «Если понизить ядовитость микроба, то он превращается в средства защиты от болезни, им вызванной».





В последние годы накоплено много фактов, свидетельствующих о том, что прежние представления об иммунологической реактивности новорожденных и детей первых месяцев жизни являются ошибочными. В настоящее время не подлежит сомнению, что Иммунитет формируется еще в период внутриутробного развития, но наиболее значительные сдвиги в показателях иммунологической реактивности происходят впервые месяцы жизни ребенка. В аспекте активной иммунизации важно иметь в виду, что детям, страдающим иммунологической недостаточностью, особенно врожденным дефицитом клеточного иммунитета и комбинированными иммунологическими дефицитами, противопоказаны прививки живыми вакцинами.

Современные достижения теоретической иммунологии позволили сделать ученым следующие практические выводы, знание которых необходимо при проведении вакцинопрофилактики.

Для получения прочного и длительного иммунитета необходим достаточный контакт между антигеном и организмом. Он обеспечивается путем повторного введения вакцинирующих препаратов с определенными интервалами и в отдаленные сроки (ревакцинация), которое обычно вызывает резкий подъем уровня антител в организме.

Для возникновения желаемого иммунитета при проведении активной иммунизации большое значение имеет ритм инокулирования антигена, то есть наличие определенных интервалов между его введениями.

Активная иммунизация не обуславливает у всех прививаемых детей одинаковую степень восприимчивости. Существуют группы детей, которые в силу тех или иных обстоятельств (длительный прием цитостатиков, крайняя степень нарушения питания, первичный иммунодефицит и другое), не способны к полноценной выработке антител.

Наиболее высокий искусственный иммунитет можно получить против тех болезней, которые сами по себе создают достаточный иммунитет, и, наоборот, против болезней, оставляющих после себя слабый иммунитет или вовсе его не образующих, искусственная иммунизация часто оказывается малоэффективной.

Активная иммунизация вызывает выработку иммунитета лишь после определенного периода времени, поэтому ее применение целесообразно, главным образом, в профилактических целях, тогда как использование с лечебными целями имеет ограниченное значение.

Эффективность иммунизации во многом зависит от качества иммунизирующего препарата.

Основные принципы иммунопрофилактики детей дошкольного возраста

Прививки должны проводиться в лечебно-профилактических учреждениях. Перед прививкой врач должен провести тщатель­ный анализ состояния прививаемого ребенка, определить на­личие возможных противопоказаний к вакцинации. Одновре­менно с изучением анамнеза необходимо учитывать эпидеми­ологическую ситуацию, то есть наличие инфекционных заболеваний в окружении ребенка. Это очень важно, так как присоединение инфекций в поствакцинальном периоде отяго­щает его течение и может вызвать различные осложнения. Кроме того, снижается выработка специфического иммунитета. При необходимости проводится лабораторное обследование и консультации у специалистов. Перед проведением профилактической прививки проводится медицинский осмотр для исключения острого заболевания, обязательная термометрия. В медицинской документации про­изводится соответствующая запись врача (фельдшера) о про­ведении прививки. Рекомендуется проводить прививки, особенно живыми вак­цинами, в утренние часы. Прививку следует проводить в положении сидя или лежа во избежание падения при обмо­рочных состояниях. В течение 1—1,5 часов после вакцинации необходимо медицинское наблюдение за ребенком, в связи с возможным развитием аллергических реакций немедленного типа. Затем в течение 3-х суток ребенок должен наблюдаться медсестрой на дому или в организованном коллективе. После вакцинации живыми вакцинами ребенок осматривается медсе­строй на 5—6-й и 10—11-й дни, так как реакции на введение живых вакцин возникают на второй неделе после прививки. Необходимо предупредить родителей вакцинируемого о воз­можных реакциях после введения вакцины, рекомендовать гипоалергическую диету и охранительный режим.

В. Пирожник, врач-педиатр Горецкой ЦРБ