Профсоюзы организуют правовой прием

Источник материала: Горецкий вестник

23 апреля с 9:00 до 13:00 состоится правовой прием ФПБ в форме консультирования граждан по телефонам: 8-02233-72-26-7 — председатель районного объединения профсоюзов Леонид Кузьмич Егоренко и 8-0222-70-71-41 — профсоюзный юрист Александр Владимирович Парадник.

В указанное время можно задать вопросы о защите трудовых и социально-экономических прав и интересов работников.