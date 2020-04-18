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Лукашенко: православные традиции являются нравственной основой белорусского народа

18.04.2020 10:41 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Глава государства Александр Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси с Воскресением Христовым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Президента.

Лукашенко: православные традиции являются нравственной основой белорусского народа

"Праздник Пасхи - источник великой радости и духовной силы. Он утверждает ценность человеческой жизни, укрепляет веру в любовь и справедливость", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что христианство веками воспитывало в людях лучшие качества: милосердие, сострадание и самоотверженное служение ближнему. "Православные традиции и сегодня являются нравственной основой белорусского народа, всегда готового протянуть руку помощи нуждающимся вне зависимости от религии и национальности. Потому что истинная вера невозможна без добрых дел", - подчеркнул глава государства.

Поздравление Президента с Воскресением Христовым

Православным христианам Беларуси

Дорогие соотечественники!

От всего сердца поздравляю вас с Воскресением Христовым.

Праздник Пасхи - источник великой радости и духовной силы. Он утверждает ценность человеческой жизни, укрепляет веру в любовь и справедливость.

Христианство веками воспитывало в людях лучшие качества - милосердие, сострадание и самоотверженное служение ближнему.

Православные традиции и сегодня являются нравственной основой белорусского народа, всегда готового протянуть руку помощи нуждающимся вне зависимости от религии и национальности. Потому что истинная вера невозможна без добрых дел.

Пусть светлые пасхальные дни принесут мир и согласие в ваши семьи. Желаю всем здоровья, счастья и благополучия.

Александр Лукашенко.

 
 
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  Глава государства Александр Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси с Воскресением Христовым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Президента. ...
 
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