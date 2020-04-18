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«И первого мая будем учиться». Лукашенко рассказал, как школьники будут нагонять пропущенное

18.04.2020 10:41 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Александр Лукашенко считает, что длительные каникулы негативно влияют не только на освоение детьми учебного материала, но и на их поведение. Он также рассказал, как после длинных каникул будет построен учебный процесс.

«И первого мая будем учиться». Лукашенко рассказал, как школьники будут нагонять пропущенное

Фото: burst.shopify.com

— В Минске и крупных областных центрах они эту неделю начнут, так сказать, с удаленки индивидуальной. Но к концу недели они должны войти в этот учебный процесс как все. Им неделя на раскачку, — приводит слова Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

Чтобы нагнать пропущенное из-за длинных каникул, школьники будут учиться и в субботу.

— Это будет полный учебный день, а не просто там труды и факультативы. Неделю же прогуляли лишнюю. И первого числа (первого мая) тоже будем учиться, а второго и третьего — будет выходной. Вот мы два дня этих возьмем и уплотнившись, нам, может, даже летом не понадобится брать дни в июне месяце. Вот так надо поступить.

Александр Лукашенко рассказал, что его младший сын, который учится в 9-м классе, даже во время дополнительных каникул продолжил образовательный процесс. Николай сейчас активно готовится к экзаменам.

— Он три дня отдохнул и опять пошел в школу. И я так наблюдаю: если сын президента так стремится в школу, наверное, он не один, — заявил Лукашенко.

Президент убежден, что длительное отсутствие занятий негативно отражается не только на освоении детьми учебного материала, но и на поведении.

— Если ты пропустил — не наверстаешь потом, это во-первых. Во-вторых, психологически плохо для детей. Они уже привыкли к большим каникулам, и им втянуться в учебу проблема. А тут еще короткая четвертая четверть, скоро очередные длительные каникулы, — заметил он.

Лукашенко также добавил, что если кто-то из родителей решит своего ребенка не пускать в школу, заставлять таких не будут.

— Это же ваш ребенок, я знаю, что такое ребенок. Вы смотрите сами, — обратился к родителям президент.

Он также пояснил, почему выступает против удаленного обучения.

— Все настаивают на том, что вот удаленка, надо учиться индивидуально. Слушайте, какая удаленка? 30% учеников будут сидеть в телефонах этих и тыкать — кто задания получать, а кто и на неизвестно каком сайте чего-то там ловить.

Что касается вузов, то, по мнению Лукашенко, организовать там дистанционное обучение проще, чем в школах: там молодежь более целеустремленная, ответственная.

— Но за эту неделю и в вузах постепенно надо начинать работать.

Лукашенко заявил, что некоторая обеспокоенность у него есть по поводу преподавателей старшего возраста.

— Но в школе, я думаю, решат этот вопрос. Кому-то еще пару недель из преподавателей и учителей дадут побыть дома, кто-то на дистанционном (будет работать). Кто-то в маске придет, кто-то в респираторе. Это детали, которые школы и вузы должны отработать сами, — пояснил президент.

Обычно или дистанционно

Ранее сегодня, напомним, Лукашенко заявил о необходимости начинать учебный процесс в школах со следующей недели.

— В деревне нет проблем (ну и надо же понимать, что мы деток кормим, и все на посевной, куда девать детей). И проблем там нет. ОРВИ уже закончились, — сказал президент. — Поэтому могут где-то заниматься — пусть занимаются. Если в городе где-то, то неделя должна уйти на медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс. Надо постепенно начинать учиться. Надо раскручивать этот процесс.

В Минздраве между тем считают, что часть школ, особенно в сельской местности, где спокойная эпидемиологическая ситуация, можно возвращать «к обычной процедуре».

— Школы, которые находятся в эпидемически неблагоприятных районах, рассматривают вопросы дистанционного обучения, — заявил на брифинге Владимир Караник.

Министерство образования 17 апреля приняло решение, что с понедельника, 20 апреля, дети должны вернуться в школы на занятия.

 
Теги: Минск
 
 
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  Александр Лукашенко считает, что длительные каникулы негативно влияют не только на освоение детьми учебного материала, но и на их поведение. Он также рассказал,...
 
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