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Бывших спасателей не бывает. Они по сей день в строю

18.04.2020 10:41 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Спасенные жизни, спасенные здания и материальные ценности, - вот, пожалуй, главная награда за труд каждого сотрудника службы спасения. Не медали и ордена стоят во главе угла, когда от тебя зависит исход критической ситуации.

Бывших спасателей не бывает. Они по сей день в строю

Спасатели, за плечами которых многолетний труд и колоссальный опыт оказания помощи населению, сегодня являются героями символичного праздника – Дня чествования ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Как известно, бывших спасателей не бывает: сегодняшние ветераны МЧС города Бреста – показательный пример. Они по-прежнему интересуются жизнью отдела, передают опыт новым поколениям спасателей, они являются членами Брестского городского отделения Белоруской общественной организации ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям «Спасатель».

Бывших спасателей не бывает. Они по сей день в строю

Каждый представитель службы спасения в запасе с трепетом вспоминает годы работы в МЧС.

Николай Королюк, ветеран службы МЧС: «Для такой работы нужно быть высококлассным специалистом широкого профиля. И альпинистом, и медиком, и психологом, и водолазом, и химиком, уметь работать с разными инструментами - всего не перечислишь. В нашу профессию могут попасть случайно, но остаются в ней только по призванию...» - считает Николай Королюк. «А еще надо обладать отменным здоровьем, физической и психологической выносливостью. По здоровью отбор идет как у космонавтов, - шутит Николай Яковлевич. - Не каждый сможет в противогазе, «боевке», сапогах…Одно снаряжение весит 25 кг. Летом жарко, зимой сначала жарко, а потом холод и обледенение. Надо быть готовым принимать решение в считанные секунды. Не бояться высоты. Уметь работать в коллективе. Надо быть готовым к тому, что семья не всегда будет мириться с жизнью в стрессе. Так что, прежде чем идти в эту профессию, надо трижды подумать. Здесь любительство недопустимо».

Бывших спасателей не бывает. Они по сей день в строю

Спасатель – это призвание и образ жизни. Едва ли настоящий представитель службы секундной готовности пройдёт мимо чужой беды, даже если он не на дежурстве.

Жизненный путь ветеранов пожарной службы является достойным примером беззаветного служения Родине и ее гражданам, проявлением лучших человеческих качеств. Их опыт и высокое чувство ответственности за судьбу страны востребованы и сегодня. Эти люди являются примером для подражания, вносят свой вклад в подготовку и воспитание кадров спасательной службы Беларуси. Нынешнее поколение спасателей с уважением и благодарностью относится к ним.

Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям поздравляет всех сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям в запасе с Днём чествования ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Крепкого здоровья, бодрости духа и успехов.

София Бережная, специалист
СПиВО Брестского ГОЧС

Бывших спасателей не бывает. Они по сей день в строю

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Теги: Брест
 
 
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  Спасенные жизни, спасенные здания и материальные ценности, - вот, пожалуй, главная награда за труд каждого сотрудника службы спасения. Не медали и ордена стоят во...
 
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