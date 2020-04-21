|
Билеты на матч «Динамо-Брест» - «Шахтёр» (Солигорск) уже в продаже
21.04.2020 10:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Друзья, мы рады объявить о старте продажи билетов на домашний матч ФК «Динамо-Брест» в рамках Чемпионата Беларуси по футболу (6-ой тур Беларусбанк – Высшая лига). 25-го апреля в 19:00 наш клуб примет ФК «Шахтёр» (Солигорск).
Где купить билеты?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Друзья, мы рады объявить о старте продажи билетов на домашний матч ФК «Динамо-Брест» в рамках Чемпионата Беларуси по футболу (6-ой тур Беларусбанк – Высшая лига)....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)