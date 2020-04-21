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Билеты на матч «Динамо-Брест» - «Шахтёр» (Солигорск) уже в продаже

21.04.2020 10:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Друзья, мы рады объявить о старте продажи билетов на домашний матч ФК «Динамо-Брест» в рамках Чемпионата Беларуси по футболу (6-ой тур Беларусбанк – Высшая лига). 25-го апреля в 19:00 наш клуб примет ФК «Шахтёр» (Солигорск).

Билеты на матч «Динамо-Брест» - «Шахтёр» (Солигорск) уже в продаже

Где купить билеты?

  • онлайн на официальном сайте "Динамо-Брест" (без комиссии) dynamo-brest.by/tickets и на сайте 24afisha (с комиссией) bit.ly/3eCP1YT
  • в кассах стадиона ОСК "Брестский" (г. Брест, ул. Гоголя 9) билеты можно будет приобрести только в день матча 25-го апреля. Время работы касс с 11:00 до начала первого тайма.

 
Теги: Брест
 
 
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  Друзья, мы рады объявить о старте продажи билетов на домашний матч ФК «Динамо-Брест» в рамках Чемпионата Беларуси по футболу (6-ой тур Беларусбанк – Высшая лига)....
 
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