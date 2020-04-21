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Беларусь и Турция обсудили реализацию проекта по выпуску игрушек "Полесье" в Синопе

21.04.2020 12:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Беларусь и Турция реализуют инвестпроект по выпуску пластмассовых игрушек "Полесье" в турецком городе Синоп. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Турции.

Беларусь и Турция обсудили реализацию проекта по выпуску игрушек "Полесье" в Синопе

Вопросы осуществления проекта обсуждены во время видеоконференции, в которой участвовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции и руководство турецко-белорусского предприятия Polesie TR.

Производственная площадка СП по выпуску пластмассовых игрушек открылась в Синопе 19 января. Новое предприятие позволит поставлять продукцию на турецкий рынок, а также в страны, куда ранее было делать затруднительно из-за сложной логистики. Детские игрушки торговой марки "Полесье" известны покупателям 68 стран мира.

Во время видеоконференции состоялся также обмен мнениями о подходах к развитию маркетинговой стратегии предприятия в нынешних условиях.

 
 
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  Беларусь и Турция реализуют инвестпроект по выпуску пластмассовых игрушек "Полесье" в турецком городе Синоп. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве...
 
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