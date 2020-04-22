5 украшений, которые вышли из моды

Источник материала: ОНТ

Не стоит избавляться от вещей, которые действительно тебе нравятся. Ведь не исключено, что через некоторое время они снова могут оказаться в моде. А вот тем, кто хочет сориентироваться в быстро меняющемся мире моды, поможет наш список украшений, которые в ближайшее время будут выглядеть неактуально.

1. Заколки с жемчугом

В прошлом весенне-летнем сезоне крупные жемчужные заколки носили буквально все. Однако, как показало время, тренд, который очень быстро набирает популярность, точно также быстро сходит на нет. Теперь заколки из жемчуга уже всем надоели.





2. Ювелирные комплекты

Ювелирная классика – колье, серьги и кольцо, которые идеально сочетаются между собой, – это прошлый век. Сегодня можно смело сочетать серебро с золотом. Капелька бунтарства – залог интересного образа.





3. Несколько увесистых браслетов с шармами

Буквально пару лет назад увесистые браслеты со множеством шармов были мечтой каждой девушки. Новая подвеска была идеальным подарком на все случаи жизни. Однако в какой-то момент наступило пресыщение. На сегодняшний день в моде минималистичные браслеты. Ни в коем случае не надевайте их по несколько штук на одну руку. Это выглядят как привет из прошлого.





4. Колье-воротники

Массивные колье на завязках в виде воротника лучше тоже отложить до лучших времён. Такие украшения были популярны аж в 2012 году. Они всё ещё не вернулись в моду.





5. Серьги-кисти

Данные серьги были на пике популярности два года назад. Сейчас же модная альтернатива им – серьги-водопады с мерцающими металлическими подвесками.





6. Длинные колье с массивным кулоном

Крупные кулоны, украшенные всевозможными завитками металла или габаритным камнем, который ещё предпочитают носить на длинных цепочках или шнурках, тоже нельзя назвать современными. Вместо колье, лучше отдать предпочтение колье-цепям, многослойным украшениям из тонких цепочек, а также минималистичным подвескам.









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