Более 100 учреждений образования носят имена героев Великой Отечественной войны

Источник материала: Газета Авангард

Более ста учреждений образования носят имена героев Великой Отечественной войны, сообщил во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Эдуард Томильчик.





«Присвоение почетных наименований учреждениям образования — одна из форм увековечения памяти героев Великой Отечественной войны, удостоенных как высоких государственных наград, так и безмерного уважения земляков. В стране 104 учреждения образования носят имена людей, которые проявили себя в ратном деле и внесли неоценимый вклад в общую Победу в Великой Отечественной войне», — рассказал Эдуард Томильчик.

По его словам, особое внимание в учреждениях образования уделяют проведению молодежных патриотических проектов и акций. «Участники республиканской акции «Любим Беларусь, гордимся Беларусью, путешествуем по Беларуси» во время экспедиций, экскурсий и походов исследовали исторические и культурные объекты малой родины, проводили встречи с ветеранами войны и тружениками тыла. По результатам акции учащиеся создали фотоработы и мини-инсталляции, отражающие историю периода Великой Отечественной войны на территории их регионов», — отметил начальник управления.

Продолжается республиканский гражданско-патриотический проект «Собери Беларусь в своем сердце». Учащиеся разрабатывают экскурсионные маршруты по своему населенному пункту, создают брошюры, каталоги, видеоролики, информационные стенды «Мая малая Радзіма» с включением в них информации о памятниках военной истории.